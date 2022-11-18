Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Datça ilçesinde yerin 6.03 km derinliğinde saat 20.14'te 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.

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