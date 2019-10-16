16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2. Sayfa sunucuları kimler? Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programı saat kaçta yayınlanıyor? Soruları izleyicisi tarafından araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...
2. SAYFA SUNUCULARI KİMLER?
2. sayfa programını Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı sunmaktadır.
GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?
Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK’in Genel Müdürü Metin Salt ile evli.
24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.
MÜGE DAĞITSANLI KİMDİR?
1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.
2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.
Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.
2. SAYFA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı hafta içi her gün saat 11.00'da yayınlanıyor.
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