Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor.



Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik. Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar.