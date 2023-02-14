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Müge Anlı ile Tatlı Sert yok mu, ne zaman başlayacak? Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yok mu, ne zaman başlayacak?

Televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceği gündem oldu. Yurt genelindeki binlerce izleyicinin merakla beklediği reality showun 15. sezonunun yeniden ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu derledik...

Giriş: 14.02.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir süredir yayınlanmıyor. Yeni yayın döneminde 15. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkan reality showun akıbeti ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

  • MÜGE ANLI NEDEN YAYINLANMIYOR?

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süredir yayınlanmıyor.

  • MÜGE ANLI İLE NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceği henüz kesinlik kazanmadı.


  • MÜGE ANLI KİMDİR?

    Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla farklı kanallarda devam etti.

  • Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

    Müge Anlı'nın 2008'de boşandığı gazeteci Burhan Akdağ'dan 1 kızı var.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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