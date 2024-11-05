Geçtiğimiz ay 28. İstanbul Tiyatro Festivalinin açılış oyunu olarak prömiyerini yapan ‘Müfettişler’ galasını dün akşamı Fişekhane’de özel davetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi. Galaya Beren Saat, Kenan Doğulu, Beyza Şekerci, Sumru Yavrucuk, Sedef Avcı, Alper Kul, Selen Öztürk, Tamer Yılmaz, Şebnem Schaefer gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Oyunun bitişiyle tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlanırken Engin Hepileri galada duygularını şöyle dile getirdi: “Tiyatro.İN olarak, ülkemizin en önemli edebiyatçılarından Melih Cevdet Anday’ın saklı kalmış ve günümüze göndermeleri olan bu muazzam eserini bir özel tiyatro olarak sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

Türk şiirinin ve edebiyatının en önemli isimlerinden Melih Cevdet Anday’ın 1972 yılında yazdığı ölümsüz eseri ‘Müfettişler’, Tiyatro.iN kurucusu Engin Hepileri tarafından yeniden tiyatro sahnesine taşındı. Güncelliğini hiç kaybetmeyen oyun modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekerken, daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeliyor.

Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ı kadrosunda buluşturan oyunun ışık ve dekor tasarımında Cem Yılmazer imzası yer alırken, müziklerini ülkemizin en önemli müzisyenlerinden Kenan Doğulu yapıyor. Çevren Günger’in çizimleri ve realizasyonu ise oyunda kostümlere can katıyor. ‘Müfettişler’ oyunu aynı zamanda Signify'ın desteği sayesinde, tiyatroda ilk kez kullanılacak bir ışık sistemi ile sergilenirken oyunun tüm kostümleri PCFG’nin desteğiyle üretildi. ‘Müfettişler’ sezon boyunca farklı sahnelerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

REKLAM Müfettişler Oyun Tarihleri: 07 Kasım Fişekhane 10 Kasım Fişekhane 17 Kasım İzmir 29 Kasım Zorlu PSM 01 Aralık Ankara 06 Aralık MOİ Sahne 19 Aralık Duru Tiyatro