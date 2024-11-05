Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Müfettişler' Fişekhane'de gala yaptı

        'Müfettişler' gala yaptı

        Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay'ın rol aldığı, Engin Hepileri'nin yönetmlenliğini üstlendiği 'Müfettişler' oyununun Fişekhane'deki galasına birçok ünlü isim katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Müfettişler' gala yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz ay 28. İstanbul Tiyatro Festivalinin açılış oyunu olarak prömiyerini yapan ‘Müfettişler’ galasını dün akşamı Fişekhane’de özel davetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi. Galaya Beren Saat, Kenan Doğulu, Beyza Şekerci, Sumru Yavrucuk, Sedef Avcı, Alper Kul, Selen Öztürk, Tamer Yılmaz, Şebnem Schaefer gibi birçok ünlü isim katıldı.

        Oyunun bitişiyle tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlanırken Engin Hepileri galada duygularını şöyle dile getirdi: “Tiyatro.İN olarak, ülkemizin en önemli edebiyatçılarından Melih Cevdet Anday’ın saklı kalmış ve günümüze göndermeleri olan bu muazzam eserini bir özel tiyatro olarak sahneye taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

        Türk şiirinin ve edebiyatının en önemli isimlerinden Melih Cevdet Anday’ın 1972 yılında yazdığı ölümsüz eseri ‘Müfettişler’, Tiyatro.iN kurucusu Engin Hepileri tarafından yeniden tiyatro sahnesine taşındı. Güncelliğini hiç kaybetmeyen oyun modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekerken, daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeliyor.

        Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ı kadrosunda buluşturan oyunun ışık ve dekor tasarımında Cem Yılmazer imzası yer alırken, müziklerini ülkemizin en önemli müzisyenlerinden Kenan Doğulu yapıyor. Çevren Günger’in çizimleri ve realizasyonu ise oyunda kostümlere can katıyor. ‘Müfettişler’ oyunu aynı zamanda Signify'ın desteği sayesinde, tiyatroda ilk kez kullanılacak bir ışık sistemi ile sergilenirken oyunun tüm kostümleri PCFG’nin desteğiyle üretildi.

        ‘Müfettişler’ sezon boyunca farklı sahnelerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

        REKLAM

        fettişler Oyun Tarihleri:

        07 Kasım Fişekhane

        10 Kasım Fişekhane

        17 Kasım İzmir

        29 Kasım Zorlu PSM

        01 Aralık Ankara

        06 Aralık MOİ Sahne

        19 Aralık Duru Tiyatro

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fişekhane
        #Erkan Kolçak Köstendil
        #aslıhan gürbüz
        #müfettişler
        #engin hepileri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Habertürk Anasayfa