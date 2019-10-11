Mucize Doktor konusu ve aldığı reytinglerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken sahne olan Ali'nin Nazlıdan hoşlanmaya başlaması. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” Perşembe 20.00'de FOX’ta.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM ÖZET

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜM FRAGMANI