Mucize Doktor son bölümü izlendi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Beliz'in Ferman'a yaptığı sürpriz doğum günü partisi hastanede olay oluyor. Ali ile Nazlı arasındaki aşk ise git gide daha da büyüyor. Peki Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor'a dair detaylar...

MUCİZE DOKTOR 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.