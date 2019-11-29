Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Mucize Doktor'da Nazlı, Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyetin soruşturmasına girdi. Femran, Nazlı'yı kurtarmak için sorumluluğu hastaneye atmasını söyledi. Nazlı bunu yapmadı ve heyetten kınama cezası alarak bu işte kurtuldu. Ancak Ferman bu öneriyi yaptığını Beliz'e söyledi. Beliz'den çok büyük tepki geldi ve Beliz ilişkisini sorgulamaya başladı. Ferman ile Beliz ilişkisi bitiyor mu? İşte Mucize Doktor 12. son bölüm özeti ve 13. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir.

Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir.

Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.