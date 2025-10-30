Habertürk
        Muazzez Ersoy, Nijeryalı öğrenciyle evinde şarkı söyledi - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy, Nijeryalı öğrenciyle evinde şarkı söyledi

        Muazzez Ersoy, şarkılarını ezbere bilen Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru'yu evine davet etti; ikili birlikte şarkı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:41
        Nijeryalı öğrenciyle buluştu
        Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Ersoy, şarkılarını ezbere bilen Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru'yu evine davet ederek birlikte şarkı söyledi.

        Muazzez Ersoy, bulunduğu paylaşımda; "Sevgili Ndubuisi Christopher Akpuru, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş. Şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim. Şu tatlılığına bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Muazzez Ersoy
        #Ndubuisi Christopher Akpuru

