Muazzez Ersoy, Nijeryalı öğrenciyle evinde şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Ersoy, şarkılarını ezbere bilen Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru'yu evine davet ederek birlikte şarkı söyledi.

Muazzez Ersoy, bulunduğu paylaşımda; "Sevgili Ndubuisi Christopher Akpuru, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş. Şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim. Şu tatlılığına bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram