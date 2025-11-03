Habertürk
        Muazzez Ersoy: İnat ettim yaşlanmayacağım - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy: İnat ettim yaşlanmayacağım

        Muazzez Ersoy, fit görünümünün sırrını ve estetiğe dair düşüncelerini dile getirdi; "Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım. Güzelliğim anamla babamdan kalma. Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım"

        Kaynak
        Habertürk
        03.11.2025 - 08:17
        "İnat ettim yaşlanmayacağım"
        Muazzez Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Sağlığına dikkat ettiğini ifade eden Ersoy, yediğine içtiğine dikkat ettiğini ve günde bir öğün beslendiğini söyledi.

        Muazzez Ersoy; "Kendimi korumaya çalışıyorum. Ayıptır söylemesi giydiklerim küçük beden. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Daha çok meyve sebze severim. Diyetisyenim yok, gerek de görmüyorum. Günde bir öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Muhteşem bir doktorum var, bana özel vitaminler öneriyor, kan testleri yapıyor. O bana çok iyi geliyor. Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım. Güzelliğim anamla babamdan kalma. Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım" açıklamasında bulundu.

        #Muazzez Ersoy

