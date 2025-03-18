Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları açıklanacak ve tercihler bir süre sonra başlayacak. MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile adaylar aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Peki MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?