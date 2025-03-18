Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları 2025: MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?
ÖSYM tarafından MSÜ taban puanları duyurulacak. Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklanır açıklanmaz tercih yapmak için adaylar MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-Erkek) taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisine erişmeye çalışacak. 18 Mart'ta açıklanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına az bir süre kala gözler MSÜ taban puanları hesaplama ekranında. Peki, 2025 MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?
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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları açıklanacak ve tercihler bir süre sonra başlayacak. MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile adaylar aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Peki MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?
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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart Salı günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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MSÜ 2025 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
MSÜ 2025 kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kontenjanların yayımlanması bekleniyor. MSÜ 2025 taban puanları ise bu yıl yapılacak tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
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BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
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2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.
MSÜ tercih sürecinin bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz