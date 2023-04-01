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MSÜ PUAN HESAPLAMA 2023: ÖSYM MSÜ sınav puanı nasıl hesaplanır?

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? 2023 ÖSYM MSÜ sınav puanı hesaplama işlemi!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Sınava yüz binlerce aday katılım gösterecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için zorlu sorular karşısında ter dökecekler. Sınavın ardından ise MSÜ puan hesaplama işlemi araştırılacak. Bilindiği gibi, MSÜ soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından MSÜ puan hesaplama işlemi ile adaylar sınavda kaç puan alabileceklerini tahmin edebilecek. Peki, 2023 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar.

Giriş: 01.04.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) bu sene 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Adaylar, yurt genelindeki sınav merkezlerinde başarılı olabilmek için MSÜ sınav sorularını cevaplayacak. Sınavın ardından ise MSÜ puan hesaplama işlemi ile ilgili araştırmalar artış gösterecek. Bilindiği gibi, MSÜ soruları ve cevaplarının yayınlanmasının ardından MSÜ puan hesaplaması yapılmaya başlanacak. Peki, 2023 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM bilgileri ile MSÜ puan hesaplama işlemi...

  • MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. 

    Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: 

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. 

  • Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

  • Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

  • Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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