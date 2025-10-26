MSB duyurdu! Hakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.
Giriş: 26.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:08
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
