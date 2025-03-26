Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor: En-Nesyri-Talisca ikilisi!
Fenerbahçe, Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, kritik maçta sahaya süreceği 11 netlik kazanmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.
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Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçına çevirdi.
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Sarı-Lacivertliler, kazanarak zirveye yarışını kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
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Portekizli teknik adamın, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
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Üçlü savunmanın da Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür'den oluşması bekleniyor.
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Orta sahada ise Amrabat, Szymanski ve Dusan Tadic üçlüsü yer alacak.
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Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic kritik maça 11'de başlayacak.
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Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.
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Mourinho, Samsunspor maçının ardından Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev verecek.
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Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko’nun yerine Bodrum FK karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.
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