Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu evlendi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş adamı Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu ile evlendi.

Bodrum'daki düğüne; Ralf Tezman ile Serdar Bilgili'nin de aralarında olduğu iş dünyasından da birçok kişinin olduğu 550 kişi katıldı.

Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'nun nikâh şahitliğini; Raff Tezman, Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Düğün davetlileri için Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odaları kapatıldı.

Kenan Doğulu, düğünde; 'Gel Güzelim Gönlüme' adlı şarkısını seslendirerek, Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'na mutluluklar diledi.