Morgan Freeman'dan itiraf: Oyunculuk iştahım azaldı

Hollywood sinemasının ve Broadway tiyatrosunun ünlü yıldızı Morgan Freeman, 60 yılı aşkın süredir sinemada olmasının ardından oyunculuk iştahının, anlaşılabilir bir şekilde azaldığını itiraf etti.

1980'lerin sonlarından 2000'lerin sonuna kadar, Morgan Freeman'ın beyazperdedeki varlığı neredeyse kesintisiz sürdü. Oscar ödüllü, döneminin vazgeçilmez karakter oyuncusuydu ve sonra daha az görünür hale geldi. Ancak 88 yaşındaki ABD'li yıldız, emekli de olmadı.

Son filmi 'Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz'in (Now You See Me: Now You Don't) vizyona girmesine kısa süre kala Guardian'a konuşan Freeman, yıllar içinde heyecanı azalmış olsa da oyunculuğu yakın zamanda bırakmayı düşünmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "İştahım hâlâ var" dedikten sonra, "Biraz azaldığını kabul ediyorum. Ama ciddi bir fark yaratacak kadar değil" diye ekledi.

'Bayan Daisy’nin Şoförü' (Driving Miss Daisy), 'Esaretin Bedeli' (The Shawshank Redemption) ve 'Milyon Dolarlık Bebek' (Million Dollar Baby) gibi önemli filmlerde başrolde oynayan Freeman, "Bazen emeklilik fikri aklımdan gelip geçiyor ama menajerim bir iş olduğunu, birinin beni istediğini söylediğinde veya bir teklif geldiğinde, her şey eskiye dönüyor: Ne kadar ödeyeceksiniz, nerede olacağız?" ifadesini kullandı.