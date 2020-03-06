06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her geçen gün ilgi odağı haline gelen,rengi ile insanların dikkatini çeken mor ekmek fazlasıyla rağbet görmeye başladı. Mor ekmek nedir? Mor ekmeğin faydaları nelerdir? Mor ekmek neyden yapılır? Mor ekmek içinde ne var? işte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
MOR EKMEK NEDİR?
Rengi ile ilgi odağı haline gelen mor ekmek Japonya'da zorunlu olarak üretilirken,Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı. Ekmeğe mor rengi veren, mor meyve ve sebzelerin pigmentlerinden alınarak hamura katılır. Hiçbir şekilde katkı maddesi içermez,herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilir.
MOR EKMEK FAYDALARI
MOR EKMEK NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
Ön maya için;
30 gram ekşi maya
30 gram un
30 gram su
Ekmek için;
90 gram ekşi maya
200 gram beyaz un
50 gram sarı sert buğday unu
115 gram tam buğday unu
280 gram havuç suyu
7 gram tuz
Mor havuç suyu için;
2 adet mor havuç
1 büyük bardak su
Yapılışı;
Havuçları rendeleyip tencereye alın, üzerine suyu ilave edip kaynamaya bırakın.20-25 dakika boyunca kaynadıktan sonra tüm rengini bıraktığında soğuması için kenara alın.
Ekşi mayayı dolaptan çıkarıp, 4 saat bekletin. Un, havuç suyu ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika yoğurun.
Üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra tuzunu ilave ederek tekrar yoğurun.
Hamuru bir kabın içerisine alıp, zarf gibi katlayın. 4 kez bu işlemi yaptıktan sonra mayalama sepetinin içerisine alın.
1 gün kadar da orada bekletip, döküm tencerede 250 derece fırında yarım saat pişirin.
Fırından çıkan ekmeği alıp 3 saat soğumasını bekleyip sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
MOR EKMEK İÇERİĞİ
Fazlasıyla rağbet gören mor ekmeğin diğer ekmeklere oranla gliserin etkisi % 20 daha düşüktür. Bu ekmeğin içerisinde MORMİKS isimli bir karışım vardır. Bu ekmek tamamen doğaldır. Hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmayan bu ekmeği sağlıklı bir ürün haline getiren içeriğinde bulunan MORMİKS adlı bu maddedir. Bu madde mor renkteki meyve ve sebzelerin antosiyaninlerden (pigment) üretilir. Ekşi mayalar ile bu ekmeğin lezzeti daha da artar. İçeriğinde tam buğday unu kullanılarak daha da sağlıklı bir ürün elde edilir.
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