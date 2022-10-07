2. yenilgisini alan Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 1141 günlük deplasman hasreti de devam etti.

11'de Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan bordo-mavililer, 14 ve 45+2'de penaltıdan Ben Yedder'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Nübel yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0

10. dakikada Trabzonspor'da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez'in Camara'ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder, Dk. 55 Disasi (Monaco), Dk. 72 Bakasetas (Trabzonspor)