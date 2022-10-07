Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
11'de Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan bordo-mavililer, 14 ve 45+2'de penaltıdan Ben Yedder'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
55'te Disasi farkı 3'üçe çıkarırken 72'de Bakasetas skoru belirledi.
2. yenilgisini alan Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 1141 günlük deplasman hasreti de devam etti.
İLK YARI
10. dakikada Trabzonspor'da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez'in Camara'ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.
14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0
20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Nübel yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
24. dakikada Diatta'nın sağdan yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Embolo'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
26. dakikada Diatta'nın sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.
28. dakikada Trezeguet'in pasında, Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.
45. dakikada Monaco'nun gelişen atağında Bartra'nın ceza alanı içinde Vanderson'a yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.
45+2. dakikada Ben Yedder, yerden kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere yolladı: 2-0
İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Monaco savunmasında Badiashile'nin uzun geri pasında kaleci Nübel'i aşan top az farkla direğin yanından kornere çıktı.
54. dakikada Diatta'nın ceza alanı hemen içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.
55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
72. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye düşürdü. Ceza alanı içinde Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1
78. dakikada Lucas'ın pasında, ceza alanı içinde Volland'ın şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.
89. dakikada Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Henrique'nin ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
Stat: II. Louis
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)
Monaco: Nübel, Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Dk. 65 Lucas), Fofana, Golovin (Dk. 73 Minamino), Embolo (Dk. 57 Volland), Ben Yedder (Dk. 57 Boadu)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut Bozok), Bardhi (Dk. 82 Naci Ünüvar), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), Gomez
Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder, Dk. 55 Disasi (Monaco), Dk. 72 Bakasetas (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Gomez (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Denswil (Trabzonspor) Dk. 22 Vanderson, Dk. 74 Diatta (Monaco)
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