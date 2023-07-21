Monaco, Kemba Walker'ı Kadrosuna Kattı!
Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco Basket uzun yıllar NBA'de oynayan Kemba Walker'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Turkish Airlines EuroLeague’de geçen sezon ilk kez Final Four oynama başarısı gösteren Monaco, 2023/24 sezonu öncesinde bombayı patlattı.
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Monaco, 33 yaşındaki eski NBA yıldızı Kemba Walker’ı önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını açıkladı.
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NBA'de, Charlotte Hornets'te gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve sezon içerisinde düzenlenen All-Star maçlarında 4 kez forma giyen Kemba Walker'ın bu sezonun en flaş transferi olması bekleniyor.
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NBA’de daha önce 4 kez All-Star seçilen Kemba Walker, 750 normal sezon maçında 19.3 sayı – 5.3 asist – 1.2 top çalma – 2.2 üçlük ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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Walker, 2016-2020 yılları arasında Charlotte Hornets ve Boston Celtics formalarıyla All-Star seçildiği dört yılda 23.1 sayı – 5.3 asist – 3.1 üçlük isabetiyle oynamıştı.
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