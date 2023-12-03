MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Rıza Çalımbay ile çıkışa geçse de hafta içinde Club Brugge karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maç öncesinde Başkent ekibinin 16, Beşiktaş'ın ise 25 puanı bulunuyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Eryaman Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.
Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN HASRETİ 13 YIL
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor.
Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.
KARTAL DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YILLAR SONRA DEPLASMANDA
Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alıyor.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.