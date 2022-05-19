Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, GSP'de yayımlanan Prietenii lui Ovidiu programında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'deki geleceğiyle ilgili soruya Lucescu, "2024'e kadar sözleşmem var. Şu anda bu kaosun içinde takımı bırakakam. Çok ciddi teklifler vardı. Fenerbahçe'den de teklif aldım. Ama şu anda geçerli değil. Dinamo Kiev'i bu durumda bırakamam. Bu korkaklık olurdu." yanıtını verdi.

A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Mircea Lucescu, takımının başında 69 maça çıkarken 44 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ukrayna Ligi'nde 2021/22 sezonu, şampiyon belirlenmeden iptal edilmişti.