Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile

Miranda Kerr'in, İngiliz aktör Orlando Bloom ile 2010-2013 yılları arasında süren evliliğinden Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom (12) adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Katy Perry ile birlikte olan ve bu ilişkisinden üç yaşında bir kızı olan Bloom ve Miranda Kerr, oğullarının velayetini paylaşıyor.

Bloom'dan sessiz sedasız ayrıldıktan sonra dört sene sonra Evan Spiegel ile hayatını birleştiren modelin, bu ilişkisinden ise Hart (5) ve Myles (3) adında iki oğlu var.