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Miraç Kandili ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namaz! 2022 Miraç Kandil gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur ve namaz kılınır?

Miraç Kandili ibadetleri, okunacak dualar ve kılınacak namaz! Miraç Kandil gecesi nasıl ibadet edilir?

Üç Aylar'ın huzuru ve bereketini yaşarken mübarek Miraç Kandili tarihi de geldi çattı. Üç Aylar'ı namaz kılarak, oruç tutarak, dua ve zikirler ile geçirenler, Miraç Kandili gecesinde yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, sureler ve kılınacak namaz ile bu gecenin anlamı ve önemi daha iyi anlaşılacak. İşte, Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ile sureler ve kılınacak namaz...

26.02.2022 - 13:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kandil günleri, İslam dininde önemli bir yer tutar. Kandil günlerinde diğer günlere oranla daha çok ibadet ile meşgul olunur. Mübarek Miraç Kandili yaklaşırken de Mirac gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namaz hakkında araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Mirac Kandili 27 Şubat 2022 Pazar gecesi idrak edilecek. Müminler de Miraç Kandili ibadetleri, duaları, zikirleri, sureleri ve kılınacak namazı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 

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    MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

    İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

    İşte, Miraç Kandili gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler, okunacak dualar ile sureler ve kılınacak namazı...

  • MİRAÇ MUCİZESİ NEDİR?

    "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

    MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

    İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

    Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

  • MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER!

    1- Oruç Tutmak

    Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

    2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

    Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

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    3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

    Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi’nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

    4- Tevbe İstiğfar Etmek

    Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

    Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

    Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

    “Rasûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc’da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

  • 5- Dua Etmek

    Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

    6- Salavat Getirmek

    Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

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