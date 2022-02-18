Kolaylıkla taşınıyor... Siz bir de içini görün!

Google, Salesforce, Facebook ve HSBC gibi dünyanın önde gelen firmaları, bir süre önce kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçeceklerini duyurmuştu. Türkiye'den de Koç Grubu ve Sabancı Holding gibi büyük şirketler, evden çalışma sistemine kalıcı olarak geçeceklerini açıklamıştı. Bu yöntemin kira, ofis giderleri, ulaşım ve personel maliyetleri açısından büyük şehirlerdeki şirketler için daha avantajlı olduğu belirtilmişti.