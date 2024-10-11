Milli Savunma Bakanlığı Muvazzaf Subay alımlarında son günler!
Türk Silahlı Kuvvetleri, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından Muvazzaf Subay adayı alıyor. Başvurular 26 Eylül'de başladı ve 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların 27-32 yaş arasında olması gerekiyor. İşte, MSB subay alımı hakkında detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay adayı alımı başvurularında son günlere girildi. 13 Ekim'de tamamlanacak başvuru sürecinin ardından tüm seçim aşamalarını geçen adaylar 'Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi'ne tabi tutulacak. İşte, MSB muvazzaf subay adayı alımı...
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALINACAK
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren adaylar alınacak.
Muvazzaf subay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler 'Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi'ne tabi tutulacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecek.
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MSB MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar ön başvurularını 26 Eylül ile 13 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrim içi yapabilir. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
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BAŞVURU SÜRECİNDEN SONRA ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK
Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylara sınav çağrısı yapılacak. Sınav; MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara adresinde yapılacak. Adayların sınava girebilmesi için 300 TL'lik sınav ücretini ödemesi gerekiyor.
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ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sınavların değerlendirilmesinde; KPSS P3 puanının yüzde 55’i, Fiziki Yeterlilik Testinin yüzde 15’i ve Mülakat Sınavı puanının yüzde 30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.