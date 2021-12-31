Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı? Milli Pİyango 2022 çekilişi

Bir yeni yıl klasiği olan Milli Piyango çekilişi gündemde. Her yıl milyonlar zengin olma hayaliyle Milli Piyango bileti alıyorlar. Bilindiği üzere çekiliş millipiyangoonline.com YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanıyor. Peki, Milli Piyango hangi illere çıktı? 2022 Yılbaşı Milli Piyango kime, hangi ile çıktı? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları hakkında...

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango büyük ikramiyesi İzmir Konak'ta çeyrek bilete çıktı. Diğer üç biletin hangi il ve ilçeye çıktığı kısa sürede belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.