Dünya Kupası elemelerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Türkiye, moral depoladığı Gürcistan maçı sonrası bu kez sahasında Bulgaristan’la karşılaşacak. Milli takım, üç puan alarak hem seri yakalamak hem de grup sıralamasında elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise dev mücadelenin ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...