Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?
Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Milli Takım, karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını ilk kez A Ligi'ne yazdıracak. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçı için heyecan dorukta. Ay-Yıldızlılar, Puskas Arena'da Macaristan'ın konuğu olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Montella'nın öğrencileri, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Milli takım, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, milli maç canlı izle kanalı, saati ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...
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MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan - Türkiye maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılacak.
Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
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MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
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AVANTAJ MİLLİ TAKIM'DA
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.
Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.
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ORKUN KÖKÇÜ CEZALI, ARDA GÜLER DÖNÜYOR
A Milli Futbol Takımı'nda kart cezası sona eren Arda Güler maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.
Öte yandan Mert Günok, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Merih Demiral sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
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BANİYA ADAY KARDODA
Ay-yıldızlı ekipte 4 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. Baniya, milli takımın dün yaptığı antrenmanda da yer aldı.
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ADAY KARDO
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
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