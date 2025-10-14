Habertürk
        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

        Milli maç canlı izle: Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Türkiye - Gürcistan mücadelesinin maç saati ve milli maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Oynadığı son maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Gürcistan engelini geçip rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 14.10.2025 - 19:47 Güncelleme: 14.10.2025 - 21:19
        • 1

          Türkiye - Gürcistan maçı canlı takip ekranı... Türkiye - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. Ay-yıldızlılar, E Grubu'nda 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de oynanacak zorlu mücadelede Gürcistan karşısında galip gelerek grubunu ilk ikinin içinde tamamlamak istiyor. Hatırlanacağı gibi E Grubu ilk maçında Gürcistan'da oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazanmayı başarmıştı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maç canlı yayın izle sayfası...

        • 2

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Türkiye - Gürcistan maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

          14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

          15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım: İspanya - Türkiye

          A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

          1- İspanya 9

          2- Türkiye 6

          3- Gürcistan 3

          4- Bulgaristan 0

        • 6

          GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

          ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

          Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

          Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        • 7

          TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem

