Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Milli Eğitim Akademisi'nin ülke genelinde nasıl bir teşkilatlanması olacak? Bildiğimiz kadarıyla eğitim uygulama merkezleri sistemi hayata geçecek. Bu merkezler tek bir merkezde mi açılacak yoksa illerde ya da bölgesel olarak mı faaliyet gösterecek?" sorusu üzerine Tekin, Akademi'nin uzun yıllardır tartışılan bir kurum olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Akademisi'nin ekim ayında Türkiye'de yasalaştığını hatırlatan Tekin, 1 Ocak itibariyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurulların oluşturulduğunu, şu anda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakanlığa bağlı hizmet içi eğitim merkezlerinin altyapısı uygun olanları Akademiye dönüştürme sürecini başlattıklarını bildiren Tekin, "Onun dışında da kamu kurumlarına ait veya bakanlığımıza ait bizim aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları, Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz. Her ilde kurulacak diye bir şey yok. Başlangıçta 30 civarında ilde kurmayı planlamıştık, şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. 1 Eylül tarihi itibariyla da inşallah faaliyete geçmiş olacak." dedi.

Akademi'deki eğitimin 14 ay olarak planlandığını aktaran Tekin, öğretmen adaylarının bu sürenin büyük çoğunluğunu uygulamalı derslerde geçireceklerini vurguladı.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bundan sonra öğretmen adaylarımızı şöyle istihdam edeceğiz; KPSS değil, Akademiye Giriş Sınavı'nı ÖSYM ile birlikte organize ettik. Bu yıl ilki 13 Temmuz'da olacak. Bu sınavın sonuçlarına göre bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen sayısı baz alınarak akademiye öğretmen adayı almış olacağız. Asgari ücretin biraz üzerinde sayılabilecek bir ücretle arkadaşlarımızı aday öğretmen olarak almış olacağız. Bunlar devlet memuru değiller, bunlar sadece öğretmen adaylığıyla ilgili süreci akademilerimizde tamamlamak üzere görevlendirdiğimiz, aramıza aldığımız arkadaşlarımız. Derslerin bir kısmı teorik olacak. Bu teorik dersler sonucu öğretmen adayı arkadaşlarımız bir sınava girecekler. Başarılı olanlar uygulama eğitimi aşamasına geçecekler. Uygulama eğitiminde de çoklu değerlendirme dediğimiz bir mekanizma var."

2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını ifade eden Tekin, ardından yeni süreçle atamaların yapılacağını bildirdi.

"EĞİTİM FAKÜLTELERİYLE AKADEMİ'DEKİ EĞİTİM ARASINDA NASIL BİR FARK VAR?"

Bakan Tekin, "Eğitim fakülteleriyle Akademi'deki eğitim arasında nasıl bir fark var? Adaylar eğitim fakültesinde görmediği neyi görecek?" sorusu üzerine üniversitelerin lisans programlarında akademik eğitim verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Akademisi'nin akademik eğitim yerine okullarda anlatılacak program çerçevesine odaklanacağını belirten Tekin, çocuklara ne öğretmek isteniyorsa Akademi'de bunun üzerine odaklanılacağını vurguladı.

Akademi'nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceklerini aktaran Tekin, "Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz." dedi.

Akademi'de başarılı olan adayların atanacağını, puan üstünlüklerine göre tercih sunacaklarını bildiren Tekin, ihtiyaç duydukları öğretmen kadrolarının hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini, başvuruların ardından başarı puanlarına göre okullara yerleştirileceklerini belirtti.

TORPİLİN İŞLEMEDİĞİ, ENGELLENDİĞİ BİR MEKANİZMA

Bakan Tekin, "Son atamadan sonra mülakatta mağdur olduğunu iddia edenler var ve bu çerçevede de yürütülen sosyal medya üstünden de bir mücadele var. 20 bin öğretmen alımı konusunda peyderpey devam eden bir süreç var, ama itirazlar konusunda ne söylersiniz?" sorusuna süreç başında torpilin işlemediği, engellendiği bir mekanizma kuracaklarını söylediğini anımsattı.

Mülakat sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgiler paylaşan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Şimdi burada geldiğimiz nokta şu, şu andan itibaren sonuçları ilan ettik, atamaları yaptık, şu andan itibaren idare hukukunu birazcık bilen bir insanın söyleyeceği tek şey şu; Bakın ben idareci olarak şu an burada herhangi bir düzeltmeyi kendi inisiyatifimle yapamam. Bunun için benim elimde bir hukuki done olması lazım. Bir şey olması lazım yani haksızlık yapıldığına dair bir karar. Ama şu an arkadaşlar itiraz ediyorlar biz notları, atamaları tekrar gözden geçirelim diye. Böyle bir şey hukuk devleti ilkesiyle çelişir zaten, bunu nasıl yapabiliriz ki biz? Bakın biz alınabilecek bütün tedbirleri aldık, bundan sonra eğer hatalar varsa olabilir bu hatalarda ancak itiraz yoluyla ki birçoğu itiraz etti zaten itirazlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde arkadaşların bu konuda yapılan itirazlar neticesinde aldıkları evraklar da yargıya intikal edebilecek bir başka konudur, onlar da taşıyabilirler. Nihayetinde bu süreci böyle zerre miktarı torpil, adam kayırma ya da böyle yakınlarını aldı vesaire gibi denebilecek bir husus yok. Kimsenin hakkını yemeyiz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Kul hakkı yemeden adil bir biçimde sınavlarımızı, mülakatlarımızı yaptık."