Atletizmde Elmas Lig'in 5. etap yarışları, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi.

Erkekler 400 metre engellide Brezilyalı Alison dos Santos, 47.34'lük derecesiyle Güney Amerika rekoru kırarak birinci olurken, milli atlet Yasmani Copello 48.19 ile bu sezonun en iyi derecesine imza attı.

Jamaikalı atlet Kemar Mowatt da 48.75 ile üçüncülüğü elde etti.