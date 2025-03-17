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        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 Süper Lig'de milli ara tarihleri

        Milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar Ligi play off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Bu kapsamda futbolseverler lige ne kadar ara verileceğini araştırıyor. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:18
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının bitimiyle milli ara sürecine girildi. Bu kapsamda ay yıldızlılar, 20 Mart'ta Macaristan'ı ağırlayacak. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi'nde hafta boyunca birbirinden önemli grup maçları oynanacak. Peki, milli ara kaç gün sürecek? İşte, Süper Lig ve milli ara tarihleri...

        • 2

          MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Süper Lig'e, Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verilecek. Milli ara 17 Mart 2025 tarihinde başlarken 27 Mart tarihinde sona erecek.

          Süper Lig'de haftanın açılış maçları 28 Mart Cumartesi günü Antalyaspor- Alanyaspor ve Kayserispor- Hatayspor arasında 16.00'da oynanacak.

        • 3

          Süper Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 gibi dünyanın en çok takip edilen liglerinde de milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak.

        • 4

          28 Mart Cumartesi

          16.00 Antalyaspor- Alanyaspor

          16.00 Kayserispor- Hatayspor

          20.30 Bodrum FK- Fenerbahçe

          20.30 Konyaspor- Gaziantep FK

          29 Mart Pazar

          13.30 Sivasspor- Adana Demirspor

          16.00 Samsunspor- Kasımpaşa

          16.00 Trabzonspor- Göztepe

          20.30 Beşiktaş- Galatasaray

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