Milhan ne demek? Milhan isminin anlamı nedir? Sorusu merak konusu oldu. Az bulunan isimler arasında yer alan Milhan'ın anlamı da bir o kadar manidar... İşte Milhan isminin analizi...



MİLHAN İSMİNİN ANLAMI NE DEMEK?



Çölde yaşayan hükümdar

Çöl hükümdarı