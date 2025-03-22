Mike Smith, Karşıyaka Basketbol'da!

Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir kadro kurarak giren fakat daha sonra sponsor krizinin ardından dağılan Karşıyaka, ekonomik problemlerden dolayı 7 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Geçmiş dönemlerdeki oyunculardan dolayı transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılar, bu sorunu çözer çözmez Roberto Gallinat takviyesini gerçekleştirdi. Daha sonra İzmir ekibine tekrar transfer yasağı geldi. Karşıyaka, borçlarını FIBA kanalıyla taksitlendirdi ve tekrar transfer yasağını açmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, yasağı açar açmaz bir takviye gerçekleştirerek, Euroleague tecrübesi olan Austin Hollins'i kadrosuna kattı. Böylece iki transfer yapan Karşıyaka'nın tekrar transfer tahtası kapandı. İzmir ekibi, düşme hattına doğru ilerleyince yöneticiler harekete geçti ve bir kez daha yasağı kaldırdı ve 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith'i kadrosuna kattı.

Mike Smith'in yarın oynanacak Semt 77 Yalovaspor müsabakasında forma giymesi bekleniyor.

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