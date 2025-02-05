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        Haberler Dünyadan Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan alkollü araç kullanmak ve uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı - magazin haberleri

        Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan alkollü araç kullanmak ve uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

        Basketbolun efsanevi ismi Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, alkollü araç kullanmak, uyuşturucu taşımak ve polise direnmekle suçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:34
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        Michael Jordan'ın oğlu tutuklandı
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        NBA oyuncusu Michael Jordan'ın realite şov yıldızı oğlu Marcus, uyuşturucu bulundurmak ve alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

        34 yaşındaki Marcus Jordan, ayrıca polise direnmekle suçlandı.

        Yetkililer, Marcus'un kullandığı spor arabasıyla önce polis memurları tarafından trafik kontrolünden kaçtığını, daha sonra sürekli yanlış dönüşler yaparken ve tren raylarına girerken fark edilmesi üzerine durdurulduğunu bildirdi.

        Raporda, aracın raylarda sıkışıp kalarak hiçbir yere gidemediği ve araca tren çarpma tehlikesinin olduğu belirtildi.

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        Polisler, alkol kokusu aldıkları Marcus Jordan'ın nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşadığını, konuşma güçlüğü çektiğini ve gözlerinin kan çanağına dönüştüğünü bildirdi.

        Araçtan inmesi istenen Marcus Jordan, polislere direndi. Yasal sınırın üzerinde alkol aldığı tespit edilen Marcus Jordan'ın, polisin vücut kamerasına göre "Ben Marcus Jordan. Ben Michael Jordan'ın oğluyum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Sadece eve dönmeye çalışıyorum ve yanlış bir dönüş yaptım" dediği anlaşıldı.

        Raporda, Marcus Jordan'ın ekip arabasına gitmemek için bir polis memuruna saldırdığı ve polis memurları onu aramaya çalıştığında buna uymayı reddettiği belirtildi. Jordan'ın, kapanmasını önlemek için bacağını ekip arabasının kapısına sıkıştırmak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde direndiği not edildi.

        Üzerinde kokain taşıdığı da tespit edilen Marcus Jordan ABD'nin Orlando şehrinde tutuklanmasından saatler sonra 4 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

        Eski Central Florida Üniversitesi basketbol oyuncusu olan Marcus Jordan, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti.

        Michael Jordan

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