MHP’li Büyükataman: Devlet Bey’in yüzündeki morluklar kazadan dolayı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.