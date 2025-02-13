MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Berat Kandilini kutladı

Gelecek Partisinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Davutoğlu'nu arayarak Berat Kandili'ni kutladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Davutoğlu'nun TBMM'de yaptığı Grup konuşmasında tekraren geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından bugün gerçekleşen görüşmede Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini yineledi. Görüşmede, Gazze konusunda son dönemdeki gelişmeler de değerlendirilirken karşılıklı yapılabilecekler de istişare edilmiş olup, önümüzdeki süreçte de Gazze ve birçok konuda görüşmelere devam edileceği temennisinde bulunulmuştur."

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