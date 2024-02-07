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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 ilçe ve 50 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP, Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 1 ARDAHAN HANAK KORKMAZ GÖKYILDIZ 2 BİNGÖL ADAKLI ERDAL ALMALI 3 BİNGÖL YEDİSU HÜSEYİN GÜLÇİÇEK 4 SİNOP ERFELEK MUSTAFA KALYONCU 5 ŞIRNAK CİZRE UĞUR PAGE 6 ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ ÇETİN HASPOLAT 7 SİVAS GEMEREK ÇEPNİ DALYAN AZGIN 8 SİVAS GEMEREK SIZIR ALİ TAMER 9 SİVAS MERKEZ YILDIZ MUSTAFA ÖZTÜRK 10 SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL MURAT BOYRAZ 11 SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR RÜŞTÜ ÖKSÜM 12 SİVAS YILDIZELİ GÜNEYYAKA HASAN ERÇOBAN 13 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK MEHMET EMİN İLHAN 14 ŞIRNAK İDİL KARALAR FETULLAH YILDIZ 15 ŞIRNAK İDİL SIRTKÖY UFUK DAĞ 16 ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN AHMET ZEYREK 17 ŞIRNAK MERKEZ KASRİK AKİF GÖKTAŞ 18 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI ÖMER KILINÇ 19 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ MURAT ÇEVİK 20 ŞIRNAK SİLOPİ ÇALIŞKAN MEHMET ONUK 21 ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ NURULLAH ÖZDEMİR 22 ŞIRNAK ULUDERE HİLAL OSMAN BENEK 23 ŞIRNAK ULUDERE ŞENOBA MEHMET KADRİ TATAR 24 ŞIRNAK ULUDERE UZUNGEÇİT KEMAL AYDEMİR 25 TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR NEŞE GÜR 26 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT BAYRAM PEKER 27 UŞAK EŞME YELEĞEN MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN 28 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI MUHAMMET ERGÜN 29 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İZZET GÜLER 30 UŞAK SİVASLI TATAR HAKAN BENGİÇ 31 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE ERKAN ŞAHİN 32 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI İSMAİL AKBAŞ 33 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI MUHAMMET ALİ YILMAZ 34 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL 35 YALOVA ÇINARCIK KORU ARMAN VATANSEVER 36 YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE MUSTAFA NURTEN 37 YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ CAN ERTAN 38 YALOVA MERKEZ KADIKÖY YILDIRIM BAKKALOĞLU 39 ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ HÜSEYİN ÖZENÇ 40 ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS LEVENT TÜYLÜ 41 ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR İBRAHİM DOĞAN 42 ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU KENAN ERMİŞ 43 ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE FATİH KARARMIŞ 44 ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA ERSİN AKSOY 45 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ RECEP DIRMANDI 46 ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI RAMAZAN AYDEMİR 47 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ GÜLÜÇ ATİLLA TARIK SEMİZ 48 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ KANDİLLİ ORHAN KÖKSAL 49 ZONGULDAK KDZ EREĞLİ ORMANLI TACETTİN ALDIRMAZ 50 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI YAVUZ PALABAŞ 51 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK FERHAT KORKMAZ 52 ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU CANER BAYDAR 53 ZONGULDAK MERKEZ BEYCUMA HÜSEYİN HASEKİ 54 ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK ÜMİT UZUN 55 ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN DURSUN TOSYALI

Fotoğraf: AA