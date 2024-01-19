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        Haberler Gündem MHP 55 ilçe belediye başkan adayını son dakika açıkladı! - Güncel haberler

        MHP, 31 Mart seçimlerinde yarışa girecek olan 55 ilçe adayını açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin 55 ilçede gösterilecek adaylarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:45
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        MHP 55 ilçe adayını daha açıkladı
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        31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken MHP, 55 ilçede daha yarışacak olan adayların isimlerini açıkladı.

        2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

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        Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu.

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        #mhp
        #mhp 55 ilçe adayı
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