Metrobüste yangın çıktı

Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 01.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:37
İstanbul'dabir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA'nın haberine göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü..png
Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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