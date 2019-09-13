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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...
İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|14 Eylül Cumartesi
|13
|27
|18
|67
|22
|6,6
|33
|11,9
|26,8
|15 Eylül Pazar
|12
|25
|21
|57
|21
|7
|33,5
|12,1
|27
|16 Eylül Pazartesi
|12
|25
|20
|59
|10
|6,2
|33,8
|12,1
|26,3
|17 Eylül Salı
|14
|27
|12
|43
|15
|5,6
|35,2
|11,4
|25,7
|18 Eylül Çarşamba
|15
|29
|13
|42
|18
|4,4
|35
|11,5
|26,7
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