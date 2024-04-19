Bugün hava nasıl? İşte 19 Nisan hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 19 Nisan Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
- 1
Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 19 Nisan Cuma için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 19 Nisan Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
- 2
19 NİSAN CUMA İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün yağmur devam ediyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyretse de Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış var.
Ankara ise bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında değişecek.
İzmir de gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlayacak. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.
Bursa da diğer iki büyük şehir gibi gök gürültülü sağanak etkisi altında olacak. Kentte hava 22 dereceye kadar çıkacak.
- 3
19 NİSAN CUMA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bir süredir evleri gün ışığı ile dolduran güneşe ara veriyoruz. Türkiye genelinde açık hava, yerini gri ve yağışlı bir gökyüzüne bırakıyor. Bu hafta ülke genelinde yağışları konuşurken bazı şehirler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
-