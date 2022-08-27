Hava durumu son dakika haberi: Meteoroloji'den uyarı! 4 bölgede sağanak! MGM hava durumu raporu ile 27 Ağustos bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur var?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANADOLU VE KARADENİZ'DE SICAK ETKİLİ Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ÇIKIYOR Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İSTANBUL: 29, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İZMİR: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE: 32, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MANİSA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 35, Az bulutlu. ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu. HATAY: 36, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KONYA: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. BOLU: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KASTAMONU: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SİNOP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SAMSUN: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ARTVİN: 35, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 33, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. KARS: 35, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. VAN: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık. ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık.