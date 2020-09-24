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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinde Balıkesir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye ile Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinde ise, iç Ege, batı Akdeniz ilse Ağrı, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

24.09.2020 - 06:50 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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