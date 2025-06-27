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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İllerimizde ortalama sıcaklık 35 derecelerde olacak. Güneydoğu'da termometre birçok kentte 40'ın üzerine çıkacak. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 07:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:07
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor.

        Yurt genelinin, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

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        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 37, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 33, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık

        TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık

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        RİZE: 29, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık

        KARS: 26, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

        VAN: 27, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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        #hava durumu
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