Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor.

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Yurt genelinin, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalıkları olanlarla, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu: REKLAM ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık BURSA: 37, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 40, Az bulutlu ve açık UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık ADANA: 37, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık KONYA: 33, Az bulutlu ve açık SİVAS: 29, Az bulutlu ve açık BOLU: 33, Az bulutlu ve açık DÜZCE: 34, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık AMASYA: 33, Az bulutlu ve açık SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık REKLAM RİZE: 29, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık KARS: 26, Az bulutlu ve açık MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık VAN: 27, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık