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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vurularak yakalandı! KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı! | Son haberler | Son dakika haberleri

        Vurularak yakalandı! KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!

        İzmir'de kadına yönelik şiddet ihbarının ardından korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda KADES ihbarına giden polis memuru bıçaklandı. Polisi yaralayan saldırgan da vurularak yakalandı. Şüphelinin, aile içi şiddet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce çıktığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:36
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        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru M.U.'yu bıçakla yaralayan Sinan Ö. (36), tabancayla ayağından vurularak yakalandı.

        DHA'nın haberine göre polis memuru M.U. ile aile içi şiddet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce çıktığı belirlenen şüpheli Sinan Ö. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

        ÇIĞLIKLARI DUYUP KAPIYI ÇALDI

        Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) dün saat 02.47'de gelen ihbar üzerine Tepekule Mahallesi 2063 Sokak'taki bir eve gitti. Evden, kadınların "Elinde bıçak var. Bıçakla saldırıyor" diye bağırdığının duyulması üzerine polis kapıyı çaldı. Kapıyı açan Sinan Ö. polis memuru M.U.'ya bıçakla saldırdı. M.U., sağ bacağından yaralandı.

        UYARILARA RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

        Uyarılara rağmen saldırıya devam etmesi üzerine bir diğer polis memuru G.Ç., bir el ateş ederek Sinan Ö.'yü ayağından vurup etkisiz hale getirdi.

        12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Olayın ardından polis memuru M.U. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; hakkında 12 ayrı suç kaydı bulunan ve aile içi şiddetten tutuklu bulunduğu cezaevinden 20 Haziran'da tahliye edildiği belirlenen şüpheli Sinan Ö. ise İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Polis olayın ardından Sinan Ö.'nün şiddet uyguladığı eşi Dilek Ö. (32) ve üvey kızı Elçin G.'nin (20) ifadelerine başvurdu. İki kadının kendilerini bir odaya kapatarak, KADES'i arayıp yardım isteyerek hayatlarını kurtardıklarını söyledikleri öğrenildi. Olay anında aşırı alkollü olduğu belirtilen şüpheli Sinan Ö.'nün tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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