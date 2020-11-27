'Metanoia' Labirent Sanat'ta



Labirent Sanat, Metanoia isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslıhan Kaplan Bayrak, Nermin Ülker ve Serdar Oruç’un eserlerinin yer aldığı sergi 16 Ocak 2021'e kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Aslıhan Kaplan Bayrak

Ünlü psikiyatr Jung'a göre sergiye adını veren 'metanoia' ruhun (psyche) dayanılmaz bir çatışmadan sonra kendini eritmesi ve daha uyumlayıcı (adaptive) bir formda yeniden şekillendirmesi, kendini yeniden doğurmasıdır. Bu bakış açısını bizim güncel durumumuzla birlikte düşündüğümüzde, covid-19 salgını sebebiyle yaşadığımız kapanma sürecini geriye dönüp bakma, bireysel yönelimlerimizi, yatırım ve tüketim alışkanlıklarımızı, yaşam tarzımızı, arzularımızı, tutkularımızı, doğaya verdiğimiz tahribatı, başkalarına karşı tutumlarımızı sorgulamak ve bilinç değişikliği için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Böylesi bir tıkanma anında Jung odak noktamızı kayba açık dış dünya yerine, iç dünyamıza yönlendirmenin daha doğru bir yöntem olduğunu vurgular.

Serdar Oruç

Sanat insana metanoya pratiğini, ilerleme yolundaki u-dönüşünün nasıl yapılacağını öğretir. Bize sadece hayatı görme eğiliminde olduğumuz yerde ölümün görünmez varlığını göstermek ister (Boris Groys). Yeni başlangıçlar her zaman için bir sona bağlıdır. Metanoia bir yok-oluş deneyimidir; dışsal hazların, tutkuların sarmalında yavanlaşan oluş halimizden, karanlık yönlerimizle ve yalnızlığımızla yüzleşip, parçalanarak yeniden doğuşumuzu temsil eder.



Nermin Ülker