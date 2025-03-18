Meclis, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" dedi.

23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerden sonra koalisyonu kurmak için müzakerelerde bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) anayasadaki 3 maddede değişiklik yapılmasına ilişkin verdiği teklif, Federal Meclis'te yapılan oylamada 207'ye karşı 513 oyla kabul edildi. Oylamada 720 milletvekili oy kulandı.

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Federal Meclis'te oylanan teklifin, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi'nden (Bundesrat) de geçmesi gerekiyor. Bundesrat'ta 21 Mart'ta teklifin oylanması öngörülüyor.

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Yapılan anayasa değişikliğine göre, ülkenin savunması için yapılacak büyük harcamalar borç freni uygulamasının dışında tutulacak. Ayrıca altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına imkan sağlanacak. Meclis, aldığı kararla Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandıracak ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi teşvik edecek büyük bir borçlanma artışını onaylamış oldu.

"Avrupa savunmasını adım adım kendimiz yapmayı hedefliyoruz"

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Almanya'nın savunma harcamalarını artırma planının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan kaynaklandığını söyledi.

Gelecek hükümette başbakan olması beklenen Merz, "Bu, Avrupa'ya karşı bir savaştır, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı değil. Bu, ülkemize karşı da her gün yürütülen bir savaştır." dedi.

Merz, savaşın, Avrupa'nın bölünmesini hedeflediğini savunarak, gelecek yıllarda ülkesine ve Avrupa'ya yönelik tüm saldırılara karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

"Bu karar, yeni bir Avrupa savunma topluluğuna doğru atılan ilk büyük adım"

CDU Genel Başkanı Merz, en az 10 yıldan bu yana toplumun "sahte bir güvenlik duygusu" içinde olduğunu aktararak, bağımsız uydu sistemleri dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ve birçok modern savunma sistemiyle Almanya'nın savunma kabiliyetini yeniden inşa edeceklerini belirtti.

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Meclis'te alınacak kararın sadece Almanya'nın savunma kabiliyeti için değil ülkesinin partnerleri ile kurallara dayalı düzenin düşmanları için de önemli olduğunu belirten Merz, "Bunu tek başımıza yapamayız, bugün bunu sadece NATO'daki Amerikalılarla birlikte yapabiliriz. Ancak bunu Avrupa savunması yoluyla adım adım kendimiz daha iyi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Friedrich Merz, "Bugün aldığımız karar aynı zamanda yeni bir Avrupa savunma topluluğuna doğru atılan ilk büyük adım olarak da görülebilir. Sadece AB üyesi ülkeleri değil, aynı zamanda bunu bizimle birlikte inşa etmeye istekli diğer ülkeleri de içeren bir savunma topluluğu." sözlerini sarf etti. Merz, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan, ancak İngiltere ve Norveç gibi ortak Avrupa savunmasını kendileriyle inşa etmek isteyen ülkeleri de kapsayabileceğini dile getirdi. Pankart açıldı Öte yandan oturum sırasında "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi milletvekilleri pankart açtı. Oturumu yöneten Federal Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau, üzerinde "1914'te olduğu gibi 2025'te de: Savaş kredilerine hayır" pankartı açan BSW milletvekillerini uyardı. REKLAM 500 milyar avro Gelecek 4 yıl için koalisyon hükümeti kurması beklenen CDU/CSU ve SPD'ye göre, 12 yıllık 500 milyar avroluk altyapı fonu harcamasının 100 milyar avrosu Yeşiller Partisinin talep ettiği gibi iklim ve ekonomik dönüşüm fonuna aktarılacak. 100 milyar avro eyalet hükümetlerine tahsis edilecek. Geriye kalan 300 milyar avronun da federal hükümetin altyapı yatırımları için kullanılması öngörülüyor. Altyapı fonundan gelen 100 milyar avronun yanı sıra, Almanya'nın 16 eyaletinin her birinin, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 0,35'i kadar borçlanmasına izin verilecek. Şimdiye kadar ülkede eyaletlerin borçlanmasına izin verilmiyordu. Kamu borçlanmasını GSYH'nin yüzde 0,35'i ile sınırlayan ve anayasada yer alan "borç freni" reformu, GSYH'nin yüzde 1'inin üzerindeki savunma harcamalarını borç kuralından muaf tutacak. Almanya ayrıca, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'yı 3 milyar avroluk askeri yardımla destekleyecek. VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMALAR Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka Kraliyet Askeri Akademisi'nde, Avrupa'nın savunması konulu bir konuşma yaptı. REKLAM Sözlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak söylemlerini sürdürdüğü Grönland ile ilgili başlayan von der Leyen, "Grönland halkının tamamına ve Danimarka'nın tamamına şunu açıkça belirtmek istiyorum. Avrupa her zaman egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana olacaktır." dedi.

Rusya'dan yönelen tehdide dikkati çeken von der Leyen, AB'nin içinde bulunduğu durumu şöyle aktardı: "Rusya, geri dönüşü olmayan bir savaş ekonomisi yaratma yolunda. Askeri-endüstriyel üretim kapasitesini büyük ölçüde genişletti. Federal bütçenin yüzde 40'ını savunmaya harcıyor. Bu, gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 9'u. Bu yatırım, Ukrayna'daki savaşını körüklerken, Rusya'yı Avrupa demokrasileriyle gelecekteki çatışmaya hazırlıyor. Bu tehditler artarken, en eski ortağımız olan ABD'nin odak noktasını Asya Pasifik'e kaydırdığını görüyoruz." "Avrupa öne çıkmaya hazır. Kaçınılmaz olan değişimi kontrol altına almaya hazırız" diyen von der Leyen, "2030 Hazırlığı" olarak nitelediği; "güvenilir caydırıcılık sağlamanın, yeniden silahlanma ve yetenek geliştirme" stratejisinden söz etti. Ursula von der Leyen, "'2030 Hazırlığı', stratejik bir avantaj olan bir savunma sanayisi üssüne sahip olmak anlamına gelir. Ancak '2030 Hazırlığı' olmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İşte AB'nin devreye girdiği yer burası. Açık olmak gerekirse üye ülkeler, doktrinden konuşlandırmaya kadar kendi birliklerinin sorumluluğunu ve silahlı kuvvetlerinin gereksinimlerinin tanımlanmasını her zaman elinde tutacak. Avrupa düzeyinde ihtiyaç duyulan çok şey var. Yarın '2030 Hazırlığı' için bir yol haritası sunacağız." diye konuştu. *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir