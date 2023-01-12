AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ



Müvekkilinin paylaşımlarının günlük hayata dair olduğunu belirten avukat Feyza Altun, "Alışveriş sitelerinde satışa sunulan iç çamaşırı markalarının görselleri, müvekkilimin paylaştığı görsellerden ileri boyuttadır. Bu nedenle davayı açan savcının tüm bu görsellerle dava açması gerekir. Müvekkilimin beraatine karar verilsin" ifadelerini kullandı. Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi.



Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın'ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.



Merve Taşkın hakkında, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Fotoğraflar: İHA, Instagram