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        Haberler Müzik Merve Özbey'den, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Merve Özbey'den, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Iğdır'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla şarkıcı Merve Özbey'in katılımıyla konser düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:07
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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
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        AK Parti Iğdır İl Teşkilatı tarafından, Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katkılarıyla kentteki kadınlar için bir program gerçekleştirildi. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Merve Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

        Cantürk Alagöz, burada yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür ederek; "Bu programı yapmaktaki gayemiz, kadına kalkan elleri, kadına kem gözle bakan gözleri lanetlemek için. Kadının olmadığı hiçbir yere bereket olmaz, hele bu kadın Iğdırlı ise çok daha büyük bir ayrıcalıktır" dedi.

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        Cantürk Alagöz, Özbey'in isteği üzerine şarkı söyledi. Konser sonunda AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Yasemin Mert Öztürk, kadınlara çiçek verdi.

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        #Merve Özbey

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